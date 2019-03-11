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    У Венесуелі понеділок оголосили вихідним днем через блекаут

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    <p>Блекаут у Венесуелі триває з 8 березня</p> - У Венесуелі понеділок оголосили вихідним днем через блекаут

    Блекаут у Венесуелі триває з 8 березня

    Фото: Reuters

    Сьогодні у Венесуелі будуть скасовані заняття в школах і робота в офісах і на підприємствах

    Віце-президент Венесуели Хорхе Родрігес заявив про те, що понеділок, 11 березня, оголошено в країні додатковим вихідним через відключення електроенергії.

    Про це він написав у Twitter.

    В цей день будуть скасовані заняття в школах і робота в офісах і на підприємствах.

    Натомість тимчасовий в.о. президента Венесуели Хуан Гуайдо заявив про те, що попросить парламент країни ввести режим надзвичайного стану.

    За словами Гуайдо, через відключення електроенергії загинули щонайменше 17 осіб, а місцеві підприємці втратили близько $400 млн.

    Як повідомляв «Главком», у Венесуелі в ніч на 8 березня зареєстровані масові відключення електрики майже у всіх штатах, а також у столиці країни Каракасі. Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив «американський імперіалізм» у причетності до перебоїв з електропостачанням в країні.

    США відхрестилися від причетності до відключення електроенергії у Венесуелі.

    Національна електрична компанія Венесуели (Corpoelec) повідомила, що причиною перебоїв з подачею електрики стала диверсія на найбільшій гідроелектростанції країни «Ель-Гури». «Це частина електричної війни проти держави», - заявили в компанії.

    Уряд глави Венесуели Ніколаса Мадуро заявляє, що причиною знеструмлення стала кібератака на найбільшу гідроелектростанцію країни

    Без світла залишилися 23 з 25 штатів країни, а також столиця країни - Каракас.

    Повідомлялсоя, що принаймні 15 дітей померли 8 березня у лікарні в місті Матурін  (штат Монагас, Венесуела), який залишився без електрики, як і більша частина всієї країни.

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