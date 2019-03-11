У Венесуелі понеділок оголосили вихідним днем через блекаут



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Блекаут у Венесуелі триває з 8 березня Фото: Reuters

Сьогодні у Венесуелі будуть скасовані заняття в школах і робота в офісах і на підприємствах

Віце-президент Венесуели Хорхе Родрігес заявив про те, що понеділок, 11 березня, оголошено в країні додатковим вихідним через відключення електроенергії.

Про це він написав у Twitter.

В цей день будуть скасовані заняття в школах і робота в офісах і на підприємствах.

el Gob Bolivariano decidió la suspensión de clases y actividades laborales mañana lunes 11 de marzo, para derrotar todas y todos, con la fuerza de la verdad y la vida, el brutal ataque terrorista contra el pueblo. Juntos seremos victoriosos — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 10 березня 2019 р.

Натомість тимчасовий в.о. президента Венесуели Хуан Гуайдо заявив про те, що попросить парламент країни ввести режим надзвичайного стану.

За словами Гуайдо, через відключення електроенергії загинули щонайменше 17 осіб, а місцеві підприємці втратили близько $400 млн.

Як повідомляв «Главком», у Венесуелі в ніч на 8 березня зареєстровані масові відключення електрики майже у всіх штатах, а також у столиці країни Каракасі. Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив «американський імперіалізм» у причетності до перебоїв з електропостачанням в країні.

США відхрестилися від причетності до відключення електроенергії у Венесуелі.

Національна електрична компанія Венесуели (Corpoelec) повідомила, що причиною перебоїв з подачею електрики стала диверсія на найбільшій гідроелектростанції країни «Ель-Гури». «Це частина електричної війни проти держави», - заявили в компанії.

Уряд глави Венесуели Ніколаса Мадуро заявляє, що причиною знеструмлення стала кібератака на найбільшу гідроелектростанцію країни

Без світла залишилися 23 з 25 штатів країни, а також столиця країни - Каракас.

Повідомлялсоя, що принаймні 15 дітей померли 8 березня у лікарні в місті Матурін (штат Монагас, Венесуела), який залишився без електрики, як і більша частина всієї країни.