  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Парламент Венесуели оголосив в країні надзвичайний стан через блекаут

    • Розсилка
    Парламент Венесуели оголосив в країні надзвичайний стан через блекаут

    Надзвичайний стан поширюється на всю території Венесуели і триватиме 30 днів

    Парламент Венесуели за запитом Хуана Гуайдо оголосив в понеділок режим надзвичайного стану в країні через відключень електроенергії на більшій частині її території.

    Про це повідомляє AFP із посиланням на текст постанови парламенту.

    Надзвичайний стан поширюється на всю території Венесуели і триватиме 30 днів.

    Військові мають взяти під захист об'єкти та співробітників державної енергетичної компанії.

    Разом із тим Гуайдо закликав до масових демонстрацій у Венесуелі у вівторок на знак протесту проти відключення електроенергії.

    Як відомо, 7 березня столиця Каракас та більшість регіонів Венесуели залишилися без світла. Причиною цього, на думку національної електрокомпанії, став саботаж на найбільшій у Венесуелі ГЕС імені Сімона Болівара. Чинний президент-соціаліст Ніколас Мадуро, зі свого боку, заявив, що за це відповідальний «американський імперіалізм». Вашингтон категорично відкидає ці звинувачення.

    Нагадаємо, віце-президент Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що понеділок, 11 березня, оголошено в країні додатковим вихідним через відключення електроенергії.

    Венесуела військові надзвичайний стан блекаут Twitter Вашингтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ