Парламент Венесуели оголосив в країні надзвичайний стан через блекаут

Про це повідомляє AFP із посиланням на текст постанови парламенту.

Надзвичайний стан поширюється на всю території Венесуели і триватиме 30 днів.

Військові мають взяти під захист об'єкти та співробітників державної енергетичної компанії.

VIDEO: Witnesses describe explosions that took place in an electrical substation in east Caracas leaving a large part of the zone without power while services in other sectors of the city had been restored pic.twitter.com/ewpoh5bnGa