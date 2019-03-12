Парламент Венесуели оголосив в країні надзвичайний стан через блекаут

Надзвичайний стан поширюється на всю території Венесуели і триватиме 30 днів

Парламент Венесуели за запитом Хуана Гуайдо оголосив в понеділок режим надзвичайного стану в країні через відключень електроенергії на більшій частині її території.

Про це повідомляє AFP із посиланням на текст постанови парламенту.

Надзвичайний стан поширюється на всю території Венесуели і триватиме 30 днів.

Військові мають взяти під захист об'єкти та співробітників державної енергетичної компанії.

#BREAKING Guaido calls mass demos in Venezuela Tuesday to protest blackout pic.twitter.com/3O2zjLa7kC — AFP news agency (@AFP) 11 березня 2019 р.

VIDEO: Witnesses describe explosions that took place in an electrical substation in east Caracas leaving a large part of the zone without power while services in other sectors of the city had been restored pic.twitter.com/ewpoh5bnGa — AFP news agency (@AFP) 12 березня 2019 р.

Разом із тим Гуайдо закликав до масових демонстрацій у Венесуелі у вівторок на знак протесту проти відключення електроенергії.

Як відомо, 7 березня столиця Каракас та більшість регіонів Венесуели залишилися без світла. Причиною цього, на думку національної електрокомпанії, став саботаж на найбільшій у Венесуелі ГЕС імені Сімона Болівара. Чинний президент-соціаліст Ніколас Мадуро, зі свого боку, заявив, що за це відповідальний «американський імперіалізм». Вашингтон категорично відкидає ці звинувачення.

Нагадаємо, віце-президент Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що понеділок, 11 березня, оголошено в країні додатковим вихідним через відключення електроенергії.