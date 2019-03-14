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    У Венесуелі з кранів замість води потекла чорна рідина (відео)

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    <p>Коли в середу водопостачання було відновлено, венесуельці виявили, що з кранів тече чорна рідина</p> - У Венесуелі з кранів замість води потекла чорна рідина (відео)

    Коли в середу водопостачання було відновлено, венесуельці виявили, що з кранів тече чорна рідина

    Фото: twitter.com/SoyArepita

    Проблема з постачанням води торкнулася жителів міста Сан-Дієго, що у штаті Карабобо

    У Венесуелі після того, як протягом цілого тижня було вимкнено електропостачання, з кранів в будинках замість води потекла чорна рідина.

    Зокрема, ця проблема торкнулася жителів міста Сан-Дієго, що у штаті Карабобо. Місцеві жителі впевнені, що чорна вода з кранів забруднена нафтою, пише Insider.

    Протягом декількох місяців місто страждало від перебоїв з водопостачанням. Ситуація погіршилася після тижневого відключення електроенергії, оскільки без електрики вода не могла потрапляти до будинків.

    Коли в середу водопостачання було відновлено, жителі виявили, що з кранів тече чорна рідина.

    Раніше повідомлялося, що у Венесуелі через тривале відключення електроенергії виникли перебої в системі водопостачання ряду міст.

    Нагадаємо, парламент Венесуели ухвалив рішення про запровадження в країні надзвичайного стану на тлі масштабного відключення електроенергії.

    Джерело: ТСН

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