У Венесуелі з кранів замість води потекла чорна рідина (відео)



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Коли в середу водопостачання було відновлено, венесуельці виявили, що з кранів тече чорна рідина Фото: twitter.com/SoyArepita

Проблема з постачанням води торкнулася жителів міста Сан-Дієго, що у штаті Карабобо

У Венесуелі після того, як протягом цілого тижня було вимкнено електропостачання, з кранів в будинках замість води потекла чорна рідина.

Зокрема, ця проблема торкнулася жителів міста Сан-Дієго, що у штаті Карабобо. Місцеві жителі впевнені, що чорна вода з кранів забруднена нафтою, пише Insider.

Протягом декількох місяців місто страждало від перебоїв з водопостачанням. Ситуація погіршилася після тижневого відключення електроенергії, оскільки без електрики вода не могла потрапляти до будинків.

Коли в середу водопостачання було відновлено, жителі виявили, що з кранів тече чорна рідина.

Раніше повідомлялося, що у Венесуелі через тривале відключення електроенергії виникли перебої в системі водопостачання ряду міст.

Нагадаємо, парламент Венесуели ухвалив рішення про запровадження в країні надзвичайного стану на тлі масштабного відключення електроенергії.

Джерело: ТСН