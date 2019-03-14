У Венесуелі з кранів замість води потекла чорна рідина (відео)
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Коли в середу водопостачання було відновлено, венесуельці виявили, що з кранів тече чорна рідина
Проблема з постачанням води торкнулася жителів міста Сан-Дієго, що у штаті Карабобо
У Венесуелі після того, як протягом цілого тижня було вимкнено електропостачання, з кранів в будинках замість води потекла чорна рідина.
Зокрема, ця проблема торкнулася жителів міста Сан-Дієго, що у штаті Карабобо. Місцеві жителі впевнені, що чорна вода з кранів забруднена нафтою, пише Insider.
Протягом декількох місяців місто страждало від перебоїв з водопостачанням. Ситуація погіршилася після тижневого відключення електроенергії, оскільки без електрики вода не могла потрапляти до будинків.
Коли в середу водопостачання було відновлено, жителі виявили, що з кранів тече чорна рідина.
Y para completar la desgracia en San Diego #Carabobo nos mandan agua limpia y purificada @rafaellacava10 #12Mar #Ahora #13Mar #FelizMiercoles pic.twitter.com/HWK2Dw6R6t— @damiana0804 (@damiana0804) 13 марта 2019 г.
Раніше повідомлялося, що у Венесуелі через тривале відключення електроенергії виникли перебої в системі водопостачання ряду міст.
Нагадаємо, парламент Венесуели ухвалив рішення про запровадження в країні надзвичайного стану на тлі масштабного відключення електроенергії.
Джерело: ТСН