У Венесуелі виникли перебої з питною водою



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Біля річки Гуайре в Каракасі Фото: Reuters

Венесуельці добувають забруднену воду з річок та інших водойм

У Венесуелі через тривале відключення електроенергії виникли перебої в системі водопостачання ряду міст.

Про це повідомляє видання DW.

Наголошується, що через брак питної води багато жителів країни змушені черпати забруднену воду з річок та інших водойм, в деяких місцях питну воду можна купити тільки за долари.

Глава Венесуели Ніколас Мадуро у зв'язку з відсутністю в країні електрики оголосив, що у вівторок і середу школи залишаться зачиненими.

За даними тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо, з початку відключення електрики померло вже 20 пацієнтів із захворюваннями нирок, яким лікарі не змогли своєчасно провести процедуру діалізу.

Крім того, вранці у вівторок, 12 березня, в передмісті Каракаса Барута стався вибух на електростанції. Зі слів Гуайдо, в трьох з чотирьох трансформаторів, які обслуговують цей район Каракаса, сталося коротке замикання, відновити трансформатори не вдалося.

Нагадаємо, парламент Венесуели ухвалив рішення про запровадження в країні надзвичайного стану на тлі масштабного відключення електроенергії.