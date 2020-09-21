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    У Верховній Раді з'явилася антикорупційна стратегія Кабміну

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    Верховна Рада України - У Верховній Раді з'явилася антикорупційна стратегія Кабміну
    Верховна Рада України

    Після того як Рада прийме стратегію, буде розроблена програма заходів для її виконання

    У Верховній раді з'явилася антикорупційна стратегія Кабінету міністрів. Відповідний законопроект №4135 був зареєстрований у парламенті в понеділок, 21 вересня. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

    Законопроект «Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки» розміщений на сайті без супровідних документів. Останній етап його проходження - переданий на розгляд керівництву.

    Відзначимо, раніше в Національному агентстві по запобіганню корупції підкреслювали, що виконання стратегії дозволить заощадити Україні до 200 мільярдів гривень на рік.

    У відомстві зазначили, що з 2014 року антикорупційні заходи дозволяють економити Україні до 6% ВВП щорічно.

    Головними принципами стратегії визначені:

    • оптимізація функцій державних органів;
    • цифрова трансформація і відкриті дані;
    • зручні законні сервіси;
    • нетерпимість до корупції серед громадян;
    • невідворотність покарання.

    Стратегія зосереджується на протидії та запобіганні корупції у восьми сферах.

    Нагадаємо, 16 вересня Кабінет міністрів схвалив проект антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки.

    Верховна Рада ВВП корупція парламент
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