У Верховній Раді з'явилася антикорупційна стратегія Кабміну
Після того як Рада прийме стратегію, буде розроблена програма заходів для її виконання
У Верховній раді з'явилася антикорупційна стратегія Кабінету міністрів. Відповідний законопроект №4135 був зареєстрований у парламенті в понеділок, 21 вересня. Про це свідчать дані на сайті парламенту.
Законопроект «Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки» розміщений на сайті без супровідних документів. Останній етап його проходження - переданий на розгляд керівництву.
Відзначимо, раніше в Національному агентстві по запобіганню корупції підкреслювали, що виконання стратегії дозволить заощадити Україні до 200 мільярдів гривень на рік.
У відомстві зазначили, що з 2014 року антикорупційні заходи дозволяють економити Україні до 6% ВВП щорічно.
Головними принципами стратегії визначені:
- оптимізація функцій державних органів;
- цифрова трансформація і відкриті дані;
- зручні законні сервіси;
- нетерпимість до корупції серед громадян;
- невідворотність покарання.
Стратегія зосереджується на протидії та запобіганні корупції у восьми сферах.
Нагадаємо, 16 вересня Кабінет міністрів схвалив проект антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки.