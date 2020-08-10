Корупція на «Бориспільському експресі». Суд продовжив зобов'язання підозрюваному



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Бізнесмен хотів заробити 10,4 млн грн на організації системи продажу е-квитків щодо «Бориспільського експреса»

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив процесуальні зобов'язання, визначені після внесення застави, підозрюваному у зловживаннях під час запровадження е-квитків на «Бориспільський експрес». Про це повідомляє пресслужба САП.

Так, суд продовжив до 6 жовтня 2020 року дію обов'язків кінцевому бенефіціарному власнику, колишньому власнику ТОВ «Вітес» (на день укладання договору являвся кінцевим бенефіціаром). Також він є власником компаній «Тікетс тревел нетворк гмбх» (Австрія), компанії «Сейбр Юкрейн Лімітед» (Сполучене королівство), ТОВ «Контент тревел нетворк», ТОВ «Сейбр Україна», ТОВ «Тікетс ресерч енд девелопмент» та низки інших суб'єктів господарювання.

Нагадаємо, слідством встановлено, що у 2018 році посадовці «Укрзалізниці» ініціювали закупівлю нового програмного забезпечення для організації системи продажу е-квитків щодо «Бориспільського експреса». Для уникнення проведення відкритих торгів службовці підробили документацію та, всупереч закону, організували закупівлю за переговорною процедурою.

Проте в рамках проведеної експертизи було з’ясовано, що надане для продажу квитків на «Бориспільський експрес» програмне забезпечення «Укрзалізниці» фактично дублює функціональні можливості вже наявного електронного сервісу https://booking.uz.gov.ua і тим самим не потребує додаткових витрат.

Зі свого боку розробник сервісу запропонував «Укрзалізниці» безкоштовно реалізувати електронний продаж на «Бориспільський експрес» - просто додавши відповідну опцію до вже функціонуючого сервісу.

Однак, «Укрзалізниця» обрала інший спосіб отримання сервісу, витративши 10,4 млн гривень за придбання цієї опції у іншої компанії.

Лише після початку досудового розслідування і проведення слідчий дій керівництво державного підприємства «Укрзалізниця» зупинило розрахунок за програмне забезпечення і 10,4 млн гривень залишились на рахунках державної компанії.