Корупція в Україні непереможна: навіть коронавірус не допоміг

Дружина Президента Олена Зеленська перебувала у стаціонарному відділенні столичної клінічної лікарні «Феофанія»

«Урівняйлівки» під час карантину не відбулося

Навіть пандемія коронавірусу не зрівняла в нашій країні бідних і багатих, корупцію і правила. Не змогла.

«Урівняйлівки» під час карантину про яку так багато говорили і якою так марили, не відбулося. Правила не стали загальними і однаковими для всіх навіть в такій ситуації коли йшлося про життя. Де лікували дружину президента Зеленського? В лікарні для обраних. Люди які не мали підстав для госпіталізації опинялись в лікарнях в окремих палатах і під цілодобовим наглядом. Привіт депутату Шахову.

Олігарх Хорошковський, якого Зеленський лендве не призначив головним митником країни, будучи резидентом Монако, весь карантин літав і навіть в Лондон. Олігарх Новінський літав в РФ до родини. Олігарх Коломойський «по бізнесу» літав між Києвом і Дніпром. Олігарх Медведчук проводив карантин з родиною на дачі в Закарпатті, і на один день прилітав на позачергові засідання Верховної ради. В обід прилітав з дачі у Раду, а ввечері летів з Ради на дачу. І для цього працював цілий аеропорт Ужгород. Олігарх Ярославський не на машині як всі звичайні люди, а власним джетом літав з Харкова у Київ. А дружина олігарха Хомутинніка привезла літаком з Німеччини три-чотири візочка шанель і луї віттон.

Ресторани працювали для постійних віп-клієнтів. Другу міністра внутрішніх справ дозволяли проводити зустрічі у лоббі готеля Хаят з депутатами. Улюблене місто зустрічей депутатів і корупціонерів Санахант працював. Для «лідерки» опозиції Тимошенко під Львовом в готельному комплексі працювали спа і ресторани. Ресторан кума керівника офіса президента, депутата президентської партії і кандидата в мери Києва працював, ресторани в Конча Заспі працювали, а президент Зеленський не поніс відповідальність за те що випив кави у кафе в Хмельницькому, в кафе яке мало бути закритим. В Австрії чиновник вибачився за порушення карантину, а в нас - зробив вигляд що нічого не сталося.

І тому щойно дуже приємно було спостерігати за тим як на заправці дорогою в Конча Заспу касири відмовлялись обслуговувати клієнтів які заходили без маски. Власники мерседесів, ауді та лексусів один за одним дуже незадоволені поверталися в машини за масками. Бо інакше ти не заправиш машину. А якщо ти не заправиш машину - вона стане і не поїде. Інакше ніяк. Так працюють однакові правила. Якщо ти незалежно від твоїх статків не зробив те що мають робити усі - ти не отримаєш того що забезпечить твої потреби. Шкода що цей приклад - чи не єдиний в країні. Ледве спромігся залишити заправку. Вишукана насолода. Рекомендую. Ловіть момент.

Джерело: блог Михайла Ткача

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