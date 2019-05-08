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    У Відні невідомі облили червоною фарбою пам'ятник радянським воїнам

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    <p>Пам'ятник радянським воїнам у Відні зловмисники облили червоною фарбою</p> - У Відні невідомі облили червоною фарбою пам'ятник радянським воїнам

    Пам'ятник радянським воїнам у Відні зловмисники облили червоною фарбою

    Фото: Facebook Посольства України в Республіці Австрія

    Пам’ятник радянським воїнам у Відні неодноразово ставав об'єктом нападів вандалів

    У столиці Австрії Відні вандали облили фарбою пам'ятник радянським воїнам.

    Про це повідомляє посольство України в Республіці Австрія на своїй сторінці в Facebook.

    Зазначається, що пам’ятник радянським воїнам неодноразово ставав об'єктом нападів вандалів. Посольство України вбачає в цьому небезпечну тенденцію.

    «Посольство України звертається до влади з проханням притягнути винних до відповідальності і забезпечити охорону пам'ятника», - йдеться в повідомленні.

    Як відомо, у Вінницькій області на центральному кладовищі міста Жмеринка близько 30 пам’ятників воїнам Другої світової війни залишилися без зірок.

    Нагадаємо, цьогоріч у Києві пройде традиційне відзначення Дня пам'яті та примирення та 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.Міська рада Києва вже затвердила план урочистих подій на День перемоги. Відтак, параду не буде, натомість буде покладання квітів до могил воїнів та інша пам'ятна програма. 

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