У Відні невідомі облили червоною фарбою пам'ятник радянським воїнам



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Пам'ятник радянським воїнам у Відні зловмисники облили червоною фарбою Фото: Facebook Посольства України в Республіці Австрія

Пам’ятник радянським воїнам у Відні неодноразово ставав об'єктом нападів вандалів

У столиці Австрії Відні вандали облили фарбою пам'ятник радянським воїнам.

Про це повідомляє посольство України в Республіці Австрія на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що пам’ятник радянським воїнам неодноразово ставав об'єктом нападів вандалів. Посольство України вбачає в цьому небезпечну тенденцію.

«Посольство України звертається до влади з проханням притягнути винних до відповідальності і забезпечити охорону пам'ятника», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, у Вінницькій області на центральному кладовищі міста Жмеринка близько 30 пам’ятників воїнам Другої світової війни залишилися без зірок.

Нагадаємо, цьогоріч у Києві пройде традиційне відзначення Дня пам'яті та примирення та 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.Міська рада Києва вже затвердила план урочистих подій на День перемоги. Відтак, параду не буде, натомість буде покладання квітів до могил воїнів та інша пам'ятна програма.