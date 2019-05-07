На жмеринському цвинтарі зняли червоні зірки з могил воїнів Другої світової війни



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Акт вандалізму зафіксовано у Вінницькій області

На центральному кладовищі міста близько 30 пам’ятників воїнам Другої світової війни залишилися без зірок. Про це редакції Жмеринка.City повідомив місцевий житель, представник Спілки воїнів-інтернаціоналістів Олександр Басєєв.

Напередодні Провідної неділі чоловік прибирав на могилках померлих родичів і помітив, що багато пам’ятників залишилися без зірок.

«Спочатку я помітив, що зірка зникла з пам’ятника на могилі дідуся моєї дружини, який пройшов війну у 1941-1945рр. А потім ми оглянулися і побачили, що всі пам’ятники поруч також стояли без зірок», – розповів жмеринчанин.

«Хтось із вандалів відпиляв металеві червоні зірки і напевне, вже здав на металобрухт. Прикро, що серед нас знаходяться такі, що не шанують історію, не бояться гріха знімати символи військової звитяги наших воїнів-оборонців. Але є й такі, хто погоджується приймати таке у себе на пункті прийому металу», – обурюється Олександр Басєєв.

Нагадаємо, з травня 2015 року в Україні діє закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», який забороняє пропаганду радянської символіки та передбачає кримінальну відповідальність за виготовлення та розповсюдження комуністичної символіки.

З грудня 2015 року Окружним адміністративним судом Києва заборонена Комуністична партію.