У відповідь Білорусь також вводить санкції проти Євросоюзу
Влада Білорусі не стала публікувати санкційний список
Таке рішення було прийнято у відповідь на введення санкцій з боку ЄСВлада Білорусі підготували відповідь санкційний список проти Європейського союзу. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Білорусі.
У Мінську відзначили, що «виступають проти конфронтації, однак рішуче дадуть відповідь на недружні дії».
«У зв'язку з прийнятими ЄС візовими санкціями щодо низки білоруських посадових осіб білоруською стороною відсьогодні вводиться в дію відповідь санкційний список. Єдиний список нев'їзних осіб діє також в рамках інтеграційних об'єднань, в які входить Білорусь», – повідомили в МЗС.
При цьому влада Білорусі не стали публікувати санкційний список «згідно зі сформованою цивілізованої дипломатичною практикою».
Нагадаємо, Європейський союз погодив введення санкцій проти представників влади Білорусі, які почнуть діяти з наступного тижня. При цьому в список не потрапив Олександр Лукашенко.