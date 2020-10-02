  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У відповідь Білорусь також вводить санкції проти Євросоюзу

    • Розсилка
    Влада Білорусі не стала публікувати санкційний список - У відповідь Білорусь також вводить санкції проти Євросоюзу
    Влада Білорусі не стала публікувати санкційний список

    Таке рішення було прийнято у відповідь на введення санкцій з боку ЄС

    Влада Білорусі підготували відповідь санкційний список проти Європейського союзу. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Білорусі.

    У Мінську відзначили, що «виступають проти конфронтації, однак рішуче дадуть відповідь на недружні дії».

    «У зв'язку з прийнятими ЄС візовими санкціями щодо низки білоруських посадових осіб білоруською стороною відсьогодні вводиться в дію відповідь санкційний список. Єдиний список нев'їзних осіб діє також в рамках інтеграційних об'єднань, в які входить Білорусь», – повідомили в МЗС.

    При цьому влада Білорусі не стали публікувати санкційний список «згідно зі сформованою цивілізованої дипломатичною практикою».

    Нагадаємо, Європейський союз погодив введення санкцій проти представників влади Білорусі, які почнуть діяти з наступного тижня. При цьому в список не потрапив Олександр Лукашенко.
    МЗС Білорусь ЄС санкції Олександр Лукашенко влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies