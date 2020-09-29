Британія і Канада ввели санкції проти Лукашенка, його сина і білоруських силовиків



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Олександр Лукашенко

Британські санкції передбачають арешт рахунків Лукашенко і заборону на в'їзд в країну

Уряд Великобританії ввів санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка і його оточення. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Британії.

Також під санкції потрапили старший син Лукашенка Віктор, міністр внутрішніх справ Білорусі і п'ять інших високопоставлених представників білоруської влади.

Аналогічне рішення було прийняло урядом Канади.

«Сьогодні Великобританія і Канада ясно дали зрозуміти, ввівши санкції проти жорстокого і шахрайського режиму Олександра Лукашенка. Ми не приймаємо результати цих сфальшованих виборів», – заявив міністр закордонних справ Домінік Рааб.

Нагадаємо, 25 вересня Литва, Латвія і Естонія розширили санкції проти чиновників Білорусі.

До слова, Макрон підтримав запровадження санкцій проти режиму Лукашенка.

Як повідомлялося, США, Британія і Канада збираються ввести санкції проти режиму Лукашенка цього тижня.

До слова, президент Володимир Зеленський скасував візит до Білорусі.

А Китай підтримав Лукашенка.

23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною інавгурацію Лукашенка.

ЄС не визнає легітимність Олександра Лукашенка та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі.

У комітеті Сенату США заявили, що Лукашенко більше не є президентом Білорусі. Американські політики закликали Лукашенка піти у відставку.