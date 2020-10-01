Євросоюз ввів санкції за будівництво залізниці на Керченському мосту



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Під санкції Євросоюзу потрапили Олександр Ганов і Леонід Риженькін + компанії Кримська залізниця, Кримська перша страхова компанія, Ленпромтранспроект і дирекції з будівництва залізниці Беркакіт — Томмот — Я

ЄС ввів санкціє проти двох осіб і чотирьох компаній

Європейський союз ввів санкції проти двох осіб і чотирьох компаній за незаконне будівництво залізничного сполучення, так званим «Керченським мостом». Про це в Twitter повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк з посиланням на офіційну заяву ЄС.

«Євросоюз заморозив активи та ввів візову заборону для Олександра Ганова і Леоніда Риженькіна + компаній Кримська залізниця, Кримська перша страхова компанія, Ленпромтранспроект і дирекції з будівництва залізниці Беркакіт — Томмот — Якутськ через будівництво Керченського залізничного моста», — написав журналіст.

Варто відзначити, що Ганов є гендиректором залізничної компанії «Таврія», а Риженькін в свою чергу — заступник генерального директора щодо інфраструктурних проєктів компанії «Стройгазмонтаж».

Пізніше інформація про нові санкції з’явилася і на офіційному сайті Євросоюзу.

«Рада сьогодні додала дві фізичних та чотири юридичні особи в список фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи з урахуванням дій, що підривають або загрозливих територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Ці заходи були прийняті з урахуванням тієї ролі, яку ці люди і організації зіграли в будівництві мосту і залізничних шляхів, що з’єднують Росію з незаконно анексованим Кримським півостровом через Керченську протоку, і подальшої ізоляції Криму від України», — йдеться в заяві.

Як повідомлялося 9 вересня, посли ЄС дали «зелене світло» шестимісячному продовженню санкцій проти 175 осіб і 44 юридичних осіб, які відповідальні за підрив територіальної цілісності України.