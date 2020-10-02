Без Лукашенка в списку. Євросоюз узгодив санкції проти Білорусі



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Єврорада збирається 2 жовтня імплементувати санкції щодо Білорусі

Список потенційних санкцій щодо Білорусі був вироблений ще у серпні

Глава Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що ЄС з 2 жовтня запровадить санкції щодо приблизно 40 офіційних осіб з Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і порушення прав людини.

«(У п'ятницю, – ред.) за письмовою процедурою ми імплементуємо санкції щодо Білорусі», – сказав Мішель.

У той же час, за його словами, Олександра Лукашенко до списку санкцій поки що не внесли, але ЄС буде стежити за ситуацією.

«Список потенційних санкцій щодо Білорусі був вироблений ще у серпні. Єврорада приймає політичне рішення з тим, щоб ці санкції були прийняті і вступили в силу», – пояснила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, як Україна офіційно називатиме Лукашенка.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримує введення найближчим часом санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.

До слова, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

21 вересня, Рада Євросоюзу не визнала легітимність Лукашенка після виборів.

21 вересня міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли ухвалити остаточного рішення про запровадження санкцій проти високопосадовців Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і за репресії проти учасників акцій протесту.

17 вересня Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

За офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тихановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.