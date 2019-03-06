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    У Вільнюсі евакуювали ратушу через пожежу

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    В ратуші у Вільнюсі 6 березня горіли дроти і щитова - У Вільнюсі евакуювали ратушу через пожежу
    В ратуші у Вільнюсі 6 березня горіли дроти і щитова

    Люди під час інциденту не постраждали

    У міській ратуші Вільнюса у середу сталася пожежа, людей евакуювали.

    Про це повідомляє портал Delfi.

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    У середу в ратуші проходила конференція.

    Департамент пожежної безпеки і порятунку інформував, що повідомлення про пожежу в ратуші надійшло опівдні в середу.

    За декілька хвилин на місце події приїхали пожежники і з'ясували, що горять дроти. За словами очевидців, на місце події приїхали 4 автоцистерни.

    Близько 12.28 пожежники ліквідували пожежу. Повідомляється, що горіли дроти і щитова.

    Люди під час інциденту не постраждали.

    Також нагадаємо, що біля Дніпра масштабна пожежа на заводі пластмасових виробів. «Загальна площа будівель на території 6 тис. квадратних метрів. Наразі вогонь поширився на площу понад три тисячі квадратних метрів. У приміщеннях розташовується обладнання, пластикова сировина і готова пластикова продукція», - йдеться у повідомленні. Зазначається, що складність ліквідації займання полягає ще й в тому, що воду доводиться брати з річки.

     

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