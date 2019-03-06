У Вільнюсі евакуювали ратушу через пожежу



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В ратуші у Вільнюсі 6 березня горіли дроти і щитова

Люди під час інциденту не постраждали

У міській ратуші Вільнюса у середу сталася пожежа, людей евакуювали.

Про це повідомляє портал Delfi.

У середу в ратуші проходила конференція.

Департамент пожежної безпеки і порятунку інформував, що повідомлення про пожежу в ратуші надійшло опівдні в середу.

За декілька хвилин на місце події приїхали пожежники і з'ясували, що горять дроти. За словами очевидців, на місце події приїхали 4 автоцистерни.

Близько 12.28 пожежники ліквідували пожежу. Повідомляється, що горіли дроти і щитова.

Люди під час інциденту не постраждали.

Також нагадаємо, що біля Дніпра масштабна пожежа на заводі пластмасових виробів. «Загальна площа будівель на території 6 тис. квадратних метрів. Наразі вогонь поширився на площу понад три тисячі квадратних метрів. У приміщеннях розташовується обладнання, пластикова сировина і готова пластикова продукція», - йдеться у повідомленні. Зазначається, що складність ліквідації займання полягає ще й в тому, що воду доводиться брати з річки.