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    Під Києвом вщент згорів автомобіль

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    Під Києвом вщент згорів автомобіль
    Під Києвом вщент згорів автомобіль
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    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється

    У вівторок, 5 березня, ввечері сталася пожежа автомобіля Skoda Octavia в смт Чабани, що під Києвом. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно – диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 18:35.

    На місце виклику було направлено одне відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Чабани. По прибуттю на місце виклику розвідкою було встановлено, що автомобіль повністю охоплений вогнем. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Пожежу було локалізовано о 18:53 та повністю ліквідовано о 18:59.

    Внаслідок загорання вогнем повністю знищено автомобіль. Загиблих та травмованих немає.

    До гасіння пожежі залучалося 1 одиниця техніки та 6 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

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