Під Києвом вщент згорів автомобіль

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Причина виникнення пожежі наразі встановлюється

У вівторок, 5 березня, ввечері сталася пожежа автомобіля Skoda Octavia в смт Чабани, що під Києвом. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно – диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 18:35.

На місце виклику було направлено одне відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Чабани. По прибуттю на місце виклику розвідкою було встановлено, що автомобіль повністю охоплений вогнем. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Пожежу було локалізовано о 18:53 та повністю ліквідовано о 18:59.

Внаслідок загорання вогнем повністю знищено автомобіль. Загиблих та травмованих немає.

До гасіння пожежі залучалося 1 одиниця техніки та 6 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.