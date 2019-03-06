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    В Зарванцях згорів гараж з автомобілем

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    В Зарванцях згорів гараж з автомобілем

    Рятувальники загасили вогонь за вісім хвилин

    5 березня о 20:11 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у с. Зарванці Вінницького району на території гаражного кооперативу сталася пожежа.

    Прибувши на місце виклику, бійці Державної пожежно-рятувальної частини №1 встановили, що в одному із гаражів горить автомобіль ВАЗ 2106.

    Пожежу локалізовано о 20:30, а ліквідовано о 20:38.

    На ліквідацію пожежі від ДСНС залучалось 5 чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки.

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