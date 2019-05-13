У Вінниці невідомі захопили консервний завод: поліція розпочала штурм



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На місці знаходяться спецпризначенці КОРДу Фото: 20 хвилин

За попередньою інформацією, у результаті сутички є постраждалі

У понеділок ввечері, 13 травня, у Вінниці близько 300 чоловіків у масках захопили територію колишнього консервного заводу.

Як повідомляє місцеве видання «20 хвилин», правоохоронці почали штурм території. На місці знаходяться спецпризначенці КОРДу.

Як додає видання «Вежа», до штурму депутати обласної ради та активісти спробували потрапити на територію підприємства, однак проти них застосували димові шашки, сльозогінний газ та каміння.

За словами депутата обласної ради Андрія Вигонюка, у результаті сутички є постраждалі. Камінням та уламками цегли було пошкоджено автомобілі, припарковані поблизу входу до підприємства.

Як повідомляв «Главком», у ніч на вівторок, 23 квітня, група «тітушок» напала і розгромила приміщення спорткомплексу «Восход» у Дарницькому районі столиці.

Правоохоронці затримали 62 особи.

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