У Києві «тітушки» захопили і розгромили дитячий спортклуб (фото, відео)



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Спортзал, який розгромили «тітушки» Фото: Київ оперативний

Поліція затримала близько 40 осіб

Сьогодні, 23 квітня, сталася чергова спроба рейдерського захоплення спортклубу «Восход», що на Дарниці в Києві.

У цьому клубі займаються спортом сотні дітей.

Як повідомляє «Київ оперативний», сьогодні вночі невідомі захопили його - заварили двері, поставили грати на вікна і забарикадувалися всередині.

Близько шести годин знадобилося правоохоронцям, щоб вивести бандитів, які захопили дитячий спортивний комплекс. «…В автозак (жодному з них навіть не надягли кайданки). Всього близько 40 осіб. Всіх везуть у місцеве управління поліції», - повідомляє «Київ оперативний».

Зазначається, що цю будівлю намагаються захопити вже вп’яте. Мер Києва Віталій Кличко обіцяв зберегти її.