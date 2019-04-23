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    У Києві «тітушки» захопили і розгромили дитячий спортклуб (фото, відео)

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    Спортзал, який розгромили &laquo;тітушки&raquo; - У Києві «тітушки» захопили і розгромили дитячий спортклуб (фото, відео)
    Спортзал, який розгромили «тітушки»
    Фото: Київ оперативний

    Поліція затримала близько 40 осіб

    Сьогодні, 23 квітня, сталася чергова спроба рейдерського захоплення спортклубу «Восход», що на Дарниці в Києві.

    У цьому клубі займаються спортом сотні дітей.

    Як повідомляє «Київ оперативний», сьогодні вночі невідомі захопили його - заварили двері, поставили грати на вікна і забарикадувалися всередині.

    Близько шести годин знадобилося правоохоронцям, щоб вивести бандитів, які захопили дитячий спортивний комплекс. «…В автозак (жодному з них навіть не надягли кайданки). Всього близько 40 осіб. Всіх везуть у місцеве управління поліції», - повідомляє «Київ оперативний».

    Зазначається, що цю будівлю намагаються захопити вже вп’яте. Мер Києва Віталій Кличко обіцяв зберегти її.

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