Захоплення «тітушками» спорткомплексу: у поліції повідомили подробиці (фото)



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Правоохоронці продовжують нести службу навколо будівлі споркомплексу Фото: Нацполіція

Для з'ясування обставин було затримано 62 особи

Сьогодні київські правоохоронці втрутилися у ситуацію, яка склалася навколо спортивного комплексу, розташованого на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі, і затримали 62 особи. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як уже повідомляв «Главком», у ніч з понеділка на вівторок група «тітушок» напала і розгромила приміщення спорткомплексу «Восход» у Дарницькому районі столиці. Найобурливіше, що представники поліції спостерігали за свавіллям, стоячи неподалік від входу.

«Група невідомих осіб принесла до центрального входу закладу автомобільні шини та почала встановлювати намети. Отримавши цю інформацію, за адресою розташування комплексу відразу виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група територіального управління поліції та полк поліції особливого призначення. На місці було встановлено, що даний конфлікт виник між власниками приміщення», - йдеться в повідомленні поліції.

«Коли окремі активісти побачили, що всередині спортклубу невідомі облаштовують барикади, вони застосували газ, а потім підпалили шини. Після цього учасники акції організували імпровізований мітинг, де виступили тренери та батьки дітей, котрі розповіли про діяльність клубу та незаконність дій осіб, які знаходяться всередині», - розповіли правоохоронці.

Для врегулювання конфлікту правоохоронці вивели з приміщення комплексу 62 чоловіки, яких доставили до районного управління поліції для з’ясування їх анкетних даних та всіх обставин інциденту.

Слідчі Дарницького УП ГУНП у Києві розпочали кримінальне провадження за ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України.

На цей час ситуація спокійна та контрольована. Правоохоронці продовжують нести службу навколо споруди з метою недопущення порушень публічного порядку.

«Правоохоронці вкотре попереджають про недопустимість силового вирішення спірних господарських питань, оскільки вони мають відбуватися виключно у встановленому законом порядку, а саме шляхом звернення до суду та на підставі рішення виконавчої служби. Ми продовжуємо стояти на заваді рейдерських захоплень, а правопорушники будуть відповідати за свої дії перед законом», - наголосив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

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