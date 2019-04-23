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    «Тітушки» зруйнували одну з найстаріших спортшкіл у Києві

    стаття
    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Велика кількість правоохоронців не була на заваді варварам - «Тітушки» зруйнували одну з найстаріших спортшкіл у Києві
    Велика кількість правоохоронців не була на заваді варварам
    comments.ua

    Віталій Кличко вже обіцяв перевести ДЮСШ у комунальну власність

    Як уже повідомляв «Главком», у ніч з понеділка на вівторок група «тітушок» напала і розгромила приміщення спорткомплексу «Восход» у Дарницькому районі столиці. Найобурливіше, що представники національної поліції спостерігали за свавіллям, стоячи неподалік від входу.

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    Про це зокрема розповів на власній сторінці у «Фейсбуку» Олександр Граб.

    «Сьогодні вночі невстановленими особами захоплений СК «Восход», - написав чоловік. - Тільки на цей раз «тітушня» не просто захопила спорткомплекс - вона його відразу ґрунтовно зруйнувала, щоб більше ні в кого не було бажання їх звідти випровадити. У мене питання: а як же переговори, які вів забудовник з усіма тренерами, як же обіцянки всім переселити і дати роботу на час проведення реконструкції? Вкотре переконуємося, що вірити і оцінювати людям потрібно тільки за вчинками, але такого вандалізму ще в нашому місті не було».

    Заснована в 1960 році ДЮСШ «Восход» - одна з найстаріших спортивних шкіл столиці. Довгі роки ДЮСШ функціонувала завдяки зусиллям керівництва радіозаводу, на території якого знаходяться спортивні об'єкти. Але сьогодні завод ледве зводить кінці з кінцями. Відповідно про підтримку спорту теж не йдеться. Попередні версії міської влади брати «Восход» під своє піклування не хотіли. Нинішній градоначальник Віталій Кличко під час нещодавньої зустрічі з активістами обіцяв зберегти спортивний профіль закладу і перевести його в комунальну власність. Однак наразі питання залишається відкритим. А поки тривають дискусії, рейдери намагаються вторгнутися на територію ДЮСШ уже вп'яте. Цього разу наслідки були зовсім сумними.

    Зауважимо, що у ДЮСШ «Восход» займаються діти від чотирьох років. У школі є секції біатлону, боксу, дзюдо, рукопашного бою, футболу і художньої гімнастики. Найвідомішим вихованцем цієї школи вважається чемпіон СССР з футболу в складі «Дніпра», а згодом один із найфаховіших українськизх тренерів Микола Павлов. На високому рівні свого часу грали ще кілька футболістів з «Восходу» - Олег Мозговий, Олександр Гребеножко, Сергій Підпалий.

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