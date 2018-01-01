У владі визначилися зі списком об’єктів малої приватизації на 2018 рік

До списку малої приватизації увійшли майже 400 об'єктів

Фонд державного майна України затвердив орієнтовний перелік об’єктів приватизації державної власності груп А, Д, Ж (малої приватизації), які будуть виставлені на продаж у 2018 році. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник ФДМУ Віталій Трубаров. «Дитячі табори, кінотеатри, офісні приміщення, їдальні,



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До списку малої приватизації увійшли майже 400 об'єктів

Фонд державного майна України затвердив орієнтовний перелік об’єктів приватизації державної власності груп А, Д, Ж (малої приватизації), які будуть виставлені на продаж у 2018 році.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник ФДМУ Віталій Трубаров.

«Дитячі табори, кінотеатри, офісні приміщення, їдальні, магазини, гаражі, єдині майнові комплекси і навіть кораблі. Майже 400 об’єктів, котрі можуть працювати і приносити дохід, як новим ефективним власникам, так і державі у вигляді робочих місць і податків», – зазначив він.

Трубаров також підкреслив, що «держава володіє не лише промисловими гігантами, як Турбоатом, Центренерго, ОПЗ, а й сотнями інших, які в першу чергу можуть бути цікаві невеликим підприємцям».

З переліком об'єктів малої приватизації можна тут.

Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон «Про приватизацію державного майна», яким пропонується удосконалити процедури здійснення приватизації.

Приватизація державного майна, згідно з документом, здійснюватиметься шляхом продажу об’єктів права державної власності на аукціоні. Продаж об’єктів малої приватизації здійснюватиметься на електронних аукціонах. Законом встановлюються вимоги до проведення аукціонів об’єктів малої та великої приватизації.

Для продажу об’єкта приватизації на аукціоні державними органами приватизації створюватиметься аукціонна комісія, яка розроблятиме умови продажу. Передбачається що підготовка до приватизації та продаж об’єктів великої приватизації здійснюється із залученням на конкурсних засадах радників у встановленому Кабінетом міністрів порядку, окрім випадків, передбачених цим законом. На підставі рекомендації радника, у разі залучення, визначається і стартова ціна об’єкта великої приватизації.

Ухвалення закону про приватизацію є однією з головних вимог МВФ для надання Україні наступного траншу.