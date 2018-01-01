Парламент ухвалив закон про приватизацію

Ухвалення закону про приватизацію є однією з головних вимог МВФ для надання Україні наступного траншу

Верховна Рада ухвалила закон «Про приватизацію державного майна», яким пропонується удосконалити процедури здійснення приватизації. [READ_MORE] Урядовий законопроект №7066 у другому читанні та в цілому підтримали 266 депутатів. Нагадаємо, перше читання документ пройшов 9 листопада 2017 року. Приватизація державного майна, згідно



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Ухвалення закону про приватизацію є однією з головних вимог МВФ для надання Україні наступного траншу

Верховна Рада ухвалила закон «Про приватизацію державного майна», яким пропонується удосконалити процедури здійснення приватизації.

Урядовий законопроект №7066 у другому читанні та в цілому підтримали 266 депутатів.

Нагадаємо, перше читання документ пройшов 9 листопада 2017 року.

Приватизація державного майна, згідно з документом, здійснюватиметься шляхом продажу об’єктів права державної власності на аукціоні. Продаж об’єктів малої приватизації здійснюватиметься на електронних аукціонах. Законом встановлюються вимоги до проведення аукціонів об’єктів малої та великої приватизації.

Для продажу об’єкта приватизації на аукціоні державними органами приватизації створюватиметься аукціонна комісія, яка розроблятиме умови продажу. Передбачається що підготовка до приватизації та продаж об’єктів великої приватизації здійснюється із залученням на конкурсних засадах радників у встановленому Кабінетом міністрів порядку, окрім випадків, передбачених цим законом. На підставі рекомендації радника, у разі залучення, визначається і стартова ціна об’єкта великої приватизації.

Ухвалення закону про приватизацію є однією з головних вимог МВФ для надання Україні наступного траншу.