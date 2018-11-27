У ВМС України відреагували на відео допиту ФСБ РФ українських військових



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У ВМС ЗС України підтвердили, що на відео українські військові

Військово-Морські Сили ЗС України з розумінням ставляться до так званих свідчень наших військовослужбовців, незаконно захоплених Росією у Керченській протоці, адже методи роботи спецслужб РФ ні для кого не є секретом.

Про це повідомив прес-центр Командування ВМС ЗС України.

«У 2014 році в Криму частина наших людей побувала в застінках ФСБ РФ і чудово розуміє тиск та заходи впливу, що окупанти здійснюють під час допитів», - йдеться в заяві.

У ВМС ЗС України підтвердили, що на відео українські військові.

«На відео - наші військові. Ми добре знаємо цих хлопців. Зараз вони зовсім інші, і кожен може побачити наслідки шаленого тиску на них. Але, це наші люди. Вони діяли законно, згідно норм міжнародного морського права й чинних договорів. Україна вживає усіх можливих зусиль для визволення своїх синів з полону, в тому числі долучаючи до цього світову спільноту»

Раніше російські ЗМІ опублікували відео із захопленими українськими моряками, яких утримують у порту анексованої Керчі.

На відео вони зізнаються, що нібито порушили «територіальні води» РФ у морі.

Член екіпажу військового катеру «Нікополь» Андрій Драч на відео заявив, що українські кораблі зайшли в «територіальні води Росії».

Як повідомлялося раніше, у зв'язку з захопленням українських кораблів президент Петро Порошенко провів переговори з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. За результатами бесіди сторони домовилися терміново скликати засідання комісії Україна-НАТО.

Генсек Ради Європи зробив заяву щодо ситуації в Азовському морі. Ягланд, зокрема, нагадав, що Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами України та РФ.

Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Зазначимо, що Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».