  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У ВМС України відреагували на відео допиту ФСБ РФ українських військових

    • Розсилка
    У ВМС України відреагували на відео допиту ФСБ РФ українських військових

    У ВМС ЗС України підтвердили, що на відео українські військові

    Військово-Морські Сили ЗС України з розумінням ставляться до так званих свідчень наших військовослужбовців, незаконно захоплених Росією у Керченській протоці, адже методи роботи спецслужб РФ ні для кого не є секретом.

    Про це повідомив прес-центр Командування ВМС ЗС України.

    «У 2014 році в Криму частина наших людей побувала в застінках ФСБ РФ і чудово розуміє тиск та заходи впливу, що окупанти здійснюють під час допитів», - йдеться в заяві.

    У ВМС ЗС України підтвердили, що на відео українські військові.

    «На відео - наші військові. Ми добре знаємо цих хлопців. Зараз вони зовсім інші, і кожен може побачити наслідки шаленого тиску на них. Але, це наші люди. Вони діяли законно, згідно норм міжнародного морського права й чинних договорів. Україна вживає усіх можливих зусиль для визволення своїх синів з полону, в тому числі долучаючи до цього світову спільноту»

    Раніше російські ЗМІ опублікували відео із захопленими українськими моряками, яких утримують у порту анексованої Керчі.

    На відео вони зізнаються, що нібито порушили «територіальні води» РФ у морі.

    Член екіпажу військового катеру «Нікополь» Андрій Драч на відео заявив, що українські кораблі зайшли в «територіальні води Росії».

    Як повідомлялося раніше, у зв'язку з захопленням українських кораблів президент Петро Порошенко провів переговори з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. За результатами бесіди сторони домовилися терміново скликати засідання комісії Україна-НАТО

    Генсек Ради Європи зробив заяву щодо ситуації в Азовському морі. Ягланд, зокрема, нагадав, що Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами України та РФ.

    Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією. 

    Зазначимо, що Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

    Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

    Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».

    Читайте також
    Росія окупанти ЗМІ ФСБ агресія військові воєнний стан Азовське море Україна ВМС Керченський міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ