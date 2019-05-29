У в’язницях в ряді областей України спалахнув кір



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Хворих ізолювали в окремі камери, вони отримують лікування

12 в’язнів захворіли на кір у Городоцькому виправному центрі на Рівненщині, семеро - у Старобабанівській колонії на Черкащині.

В слідчому ізоляторі Дніпра недугу діагностували щонайменше в шести арештантів. Причиною спалаху тюремні чиновники вважають контакти за межами СІЗО, повідомляє ТСН.

На думку чиновників, люди могли інфікуватися, коли брали участь у судових засіданнях чи слідчих діях, або ж під час етапування до установи.

Зазначається, що хворих ізолювали в окремі камери, вони отримують лікування. Медики стежать за рештою в'язнів, що контактували з недужими. Здорових мають вакцинувати.

За даними МОЗ України, протягом 21-го тижня поточного року на кір захворіли 1 483 людини - 676 дорослих і 807 дітей.

Кір - інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Раніше повідомлялося, що в Україні з початку року на кір захворіли 49 288 людей - 23 240 дорослих і 26 048 дітей. Також зафіксовано 17 летальних випадків через ускладнення, зумовлені кором.