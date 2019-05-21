На кір з початку року захворіли майже 50 тисяч українців



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Епідеміологи вкотре підкреслюють: щеплення — єдиний надійний захист від кору

З початку року на кір захворіли 49 288 людей — 23 240 дорослих і 26 048 дітей, також зафіксовано 17 летальних випадків через ускладнення, зумовлені кором.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

«З початку року (з 28 грудня 2018 р. до 16 травня 2019 р.) на кір захворіли 49 288 людей — 23 240 дорослих і 26 048 дітей. Від ускладнень кору померли 17 людей. Загалом з початку спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли більше 100 тис. людей, 38 з яких померли», - йдеться у повідомленні.

У відомстві також поінформували, що протягом 20-го тижня 2019 року на кір захворіли 1 935 людей — 1 035 дорослих і 900 дітей.

«Із 9 до 16 травня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Харківській області (358 хворих: 265 дорослих і 93 дитини), м. Київ (208: 116 дорослих і 92 дитини), Київській (138 хворих: 74 дорослих і 64 дитини), Тернопільській (119: 46 дорослих і 76 дітей) та Львівській областях (112: 32 дорослих і 80 дітей)», - повідомили у ЦГЗ.