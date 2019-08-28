У Залізному Порту семеро туристів отруїлися креветками



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Всі постраждалі - з Рівненської області

На Херсонщині семеро відпочивальників з Рівненської області, серед яких п'ятеро дітей віком від одного до 11 років, потрапили до лікарні через креветки, які купили на пляжі, повідомляє ДСНС у Херсонській області.

За інформацією чергового диспетчера обласного територіального центру екстреної медичної допомоги, надійшло повідомлення, що 27 липня до Голопристанської районної лікарні звернулося семеро людей з діагнозом гострий гастроентерит.

Постраждалі, перебуваючи на відпочинку в Залізному Порту в пансіонаті, відпочиваючи на пляжі, вживали креветку.

Серед захворілих - двоє дорослих, 35-річний чоловік, 33-річна жінка і п'ятеро дітей у віці від одного до 11 років.

Нагадаємо, що в період з 16 до 19 серпня в Бердянську стався масовий спалах кишкових інфекцій. За медичною допомогою з симптомами отруєння звернулися 19 осіб, серед них двоє дітей.

Як повідомлялося раніше, в Івано-Франківській області сталося масове отруєння дітей. 13 осіб були шпиталізовані.

Раніше після весілля на Закарпатті з отруєнням у лікарню потрапило 35 осіб.