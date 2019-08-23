Масове отруєння у Бердянську: зіпсовані морепродукти були з ярмарку



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За результатами лабораторного дослідження, у 8 з 19 постраждалих підтверджена галофільна інфекція

Причиною масового отруєння 19 людей у Бердянську, які вживали морепродукти з місцевого ринку, став галофільний вібріон і кишкові інфекції умовної патогенної флори.

Про це повідомила державна установа «Запорізький обласний лабораторний центр».

За даними медиків, в період з 16 до 19 серпня в Бердянську стався масовий спалах кишкових інфекцій. За медичною допомогою з симптомами отруєння звернулися 19 осіб, серед них двоє дітей.

Встановлено, що 17 постраждалих вживали морепродукти - креветки, мідії та рапани, придбані на ярмарку «Традиційний» на пр. Східний у Бердянську. Ще двоє людей отруїлися морепродуктами, купленими на інших ринках міста.

За результатами лабораторного дослідження, у 8 з 19 отруєних підтверджена галофільна інфекція, викликана галофільним вібріоном, що мешкає в солоних водоймах. Ще у чотирьох осіб виявлені кишкові інфекції, пов'язані з умовно-патогенною флорою.

Діагноз ще п'яти постраждалим встановлюється.

За фактом масового спалаху кишкової інфекції Бердянська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Як повідомлялося раніше, у Івано-Франківській області сталося масове отруєння дітей. 13 осіб були шпиталізовані.

Нагадаємо, після весілля на Закарпатті з отруєнням у лікарню потрапили 35 людей.

Джерело: Інтерфакс-Україна