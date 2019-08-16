У Запоріжжі горів великий склад рибзаводу



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Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на всю будівлю, загальна площа якого становила 6 тис. кв.м

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували велику пожежу в складських приміщеннях рибного заводу Аркадія в Запоріжжі. Про це повідомляє ДСНС в п'ятницю, 16 серпня.

«15 серпня о 21:20 на Службу порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на території приватного підприємства ВАТ Аркадія по вулиці Виборзькій Вознесенівського району міста», - йдеться в повідомленні.

У ході розвідки рятувальники встановили, що горить 500 кв. м даху над холодильною камерою і прибудова до будівлі 200 кв. м.

О 00:17 пожежники локалізували пожежу, о 01:45 - повністю ліквідували, після чого провели розбір і пролив конструкцій для запобігання повторного виникнення загоряння.

Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу та не допустити розповсюдження вогню на всю будівлю, загальна площа якого становила 6 тис. кв.м.

У результаті події ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

З вогнем боролися 45 осіб і 16 одиниць спецтехніки.