У Запоріжжі СБУ викрила на зловживанні впливом керівників двох землевпорядних підприємств



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Фото: ssu.gov.ua

За 120 тис. грн фігуранти справи обіцяли комерсанту прискорити процес отримання документації та нібито вплинути на посадових осіб Головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області

Співробітники Управління СБ України в Запорізькій області спільно зі слідчими Нацполіції викрили на вимаганні неправомірної вигоди керівників двох місцевих землевпорядних підприємств. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що ділки налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від громадян за нестворення штучних перешкод під час отримання технічної документації із землеустрою.

Співробітники спецслужби задокументували факт вимагання зловмисниками 120 тис. грн від місцевого приватного підприємця за підготовку документів, що необхідні для укладення договору оренди земельної ділянки. За цю суму фігуранти справи обіцяли комерсанту прискорити процес отримання документації та нібито вплинути на посадових осіб Головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області.

Фото: ssu.gov.ua

Одного із зловмисників правоохоронці затримали в обласному центрі під час отримання обумовленої суми.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб причетних до оборудки.

Заходи із викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.