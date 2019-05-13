На Волині СБУ блокувала збут військових засобів ураження



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Фото: ssu.gov.ua

У ході обшуку на території домогосподарства зловмисника вилучено понад 10 кг тротилу

Співробітники Служби безпеки України викрили торгівця військовими засобами ураження. Під час чергової спроби реалізації тротилових шашок правоохоронці затримали мешканця Ковеля. У ході обшуку на території домогосподарства зловмисника вилучено понад 10 кг тротилу. Про це повідомляє прес-служба УСБУ у Волинській області у Facebook.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України, зловмиснику оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

Фото: ssu.gov.ua

Операція з викриття ділка проводилась під процесуальним керівництвом прокуратура Волинської області.