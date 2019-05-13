Розголошення держтаємниці: СБУ завела справу після знахідок у квартирі екс-начальника Генштабу Замани



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Володимира Заману підозрюють у державній зраді

Силовики вилучили копії документів з грифом секретності «Таємно»

Головне управління СБУ у Києві та Київській області відкрило нове провадження за ч.1 ст.328 КК України («Розголошення державної таємниці») після обшуків квартири екс-начальника Генштабу Збройних сил України Володимира Замани, який нині є підозрюваним у держзраді і перебуває під вартою.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвали Печерського райсуду Києва від 26 квітня.

У ході обшуку помешкання Замани ще у лютому 2019 року правоохоронці виявили та вилучили копії внутрішніх таємних службових документів Міністерства оборони України та Служби безпеки України, у тому числі листа №33/54т від 20 лютого 2014 року за підписом керівника Антитерористичного центру -першого заступника голови СБУ щодо залучення сил та засобів до антитерористичних заходів. Цей документ містить відомості, що становлять державну таємницю і має гриф секретності «Таємно».

Також були вилучено копії вхідних шифртелеграм від імені начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил України Юрія Ільїна (наступник Замани - «Главком») №№ 141, 152-153, 155-156 від 20 лютого 2014 року.

У клопотанні військової прокуратури сказано, що розголошення інформації могло завдати шкоди національній безпеці України у сфері державної безпеки. Тому суд задовольнив клопотання правоохоронців про призначення експертизи цих документів державним експертом з питань таємниць Служби безпеки України.

Нагадаємо, 25 лютого військовою прокуратурою спільно з СБУ було затримано за держзраду колишнього керівника Генштабу Збройних сил, генерал-полковника Володимира Заману.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Заману затримали через реформу структури ЗСУ, яка «фактично готувала анексію Криму та «Новоросії».

Як відомо, Замана обіймав посади командувача Військово-морських сил ЗСУ, а також начальника Генерального штабу ЗСУ з 18 лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року.