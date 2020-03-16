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    На пунктах пропуску «Майорське» та «Новотроїцьке» затримали громадян, що їхали в ОРДЛО з великими сумами готівки

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    На пунктах пропуску «Майорське» та «Новотроїцьке» затримали громадян, що їхали в ОРДЛО з великими сумами готівки
    Фото: facebook.com/pressjfo.news

    Виявлені кошти та платіжні банківські картки вилучені до ухвалення судового рішення

    На КПВВ «Майорське» співробітниками спецпідрозділу податкової міліції Державної фіскальної служби спільно з працівниками прикордонної служби та СБУ, які залучені до складу Об’єднаних сил, було зупинено спробу переправити велику суму готівкових коштів до тимчасово окупованих територій. В особистих речах пасажирки, яка їхала до окупованого Донецька, виявлено $174,3 тис., 6 030 000 російських рублів та 15 банківських карток. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції Об’єднаних сил у Facebook.

    Окрім того, на КПВВ «Новотроїцьке» під час огляду автомобіля Citroen в особистих речах пасажира транспортного засобу виявлено $4,7 тис. та 20 тис. євро.

    Фото: facebook.com/pressjfo.news
    Фото: facebook.com/pressjfo.news

    Відповідно до чинного законодавства дані суми перевищують гранично допустиму норму дозволену для переміщення до тимчасово окупованої території.

    Виявлені кошти та платіжні банківські картки вилучені до ухвалення судового рішення.

    Відносно зазначених громадян складено протоколи про адміністративне правопорушення.

    З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

    СБУ гроші КПВВ ОРДЛО
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