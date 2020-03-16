Начальник Миколаївської СБУ «забув» вказати у декларації тюнінгований пікап Toyota Tundra і занизив ціни на нерухомість



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Очільник Миколаївської СБУ Віталій Герсак опублікував декларацію за 2019 рік, де вказав наявність в родини лише двох машин

Частину автопарку родини Герсак приховав, а вартість деяких об’єктів нерухомості суттєво занизив

Керівник Управління СБУ у Миколаївській області Віталій Герсак опублікував електронну декларацію за 2019-й рік. У ній зазначив, що не має власного автомобіля, чи транспорту у користуванні. Його дружина Юлія володіє автомобілем Toyota Camry та використовує мамину BMW X6.

Разом з тим, за даними Bihus.Info, це не весь транспорт, яким користується Віталій Герсак з родиною. Так, на матір СБУшника записали Lexus LX450 (близько 80 тисяч доларів) та тюнінгований пікап Toyota Tundra (близько 60 тис дол). Останнє авто по всьому кузову і салону прикрашене ініціалами самого Герсака – GVA. Окрім того мати СБУшника підтвердила журналістам, що цією автівкою користується син. Попри це, у декларації авто відсутнє.

Щодо Lexus, то фото з салону позашляховика Юлія Герсак публікувала наприкінці 2018-го року на своїй сторінці Instagram, а також авто було зафіксовано у квітні 2019-го неподалік салону краси дружини СБУшника. У лютому 2020-го року автомобіль було відчужено. В декларації за 2019 він також не згадується.

Також у профілі сина Віталія Герсака, Кирила, журналісти знайшли квадроцикл Motoleader (бренд Linhai-Yamaha), зареєстрований на тещу СБУшника. Такий новий наразі коштує близько 5 тисяч доларів. Його в декларації теж немає.

Окрім того, питання викликають ціни на нерухомість, задекларовані Герсаком. Так, щодо квартир у ЖК бізнес-класу Французький квартал 2, Герсак вказав, що ціна на момент їх придбання близько 194 тисяч доларів, або 1 264 доларів за метр квадратний. Наразі ціна за метр квадратний за квартиру в стані «після будівельників» у цьому будинку становить мінімум 2 114 доларів.

Ділянку дружини площею 40 соток у селі Мархалівка, що під Києвом, Герсак оцінив в 149 тисяч гривень. Це 150 доларів за сотку – при ринковій вартості 5000 доларів за сотку. Тобто, ціна ділянки у декларації була занижена у 33 рази.

Схожа ситуація і з автівкою Тойота Кемрі. На момент придбання, зазначив у декларації Герсак, вона коштувала 600 тисяч гривень. Проте, ціни на даний автомобіль в офіційного дилера стартують від 786 тисяч.

Зазначимо також, що зарплатня Віталія Герсака, згідно з декларацією – 40 тисяч гривень на місяць. Його дружина доходів не має. Мати Герсака – бухгалтерка на пенсії. Теща, за даними програми, останні 10 років ніде не працювала.