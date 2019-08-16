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    У Зеленського пообіцяли зберегти міністерство у справах ветеранів

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    Ветеранські організації наполягають на збереженні комітету у справах ветеранів - У Зеленського пообіцяли зберегти міністерство у справах ветеранів
    Ветеранські організації наполягають на збереженні комітету у справах ветеранів

    Ветеранські організації зустрілися з представниками депутатських груп

    У провладній партії «Слуга народу» пообіцяли, що профільне Міністерство з питань ветеранів буде збережено.

    Про це на сторінці у Facebook написала написала перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

    «За наполяганням ветеранських рухів відбулася їх зустріч з представниками депутатських груп. Тема -майбутнє комітету ветеранів. Ветеранські організації наполягають на його збереженні. Партія влади з цим поки що не погоджується, мотивуючи свою позицію розширенням повноважень комітету соцполітики», - написала Геращенко.

    Вона зауважила, що ветеранські рухи справедливо зазначили, що питання ветеранів- це не лише соціальна сфера і пільги, а це має бути державна політика, яку мають спільно виробляти профільне міністерство і комітет.

    «Ми відстоюємо таку саму позицію. ВР маж чути ветеранів. З позитиву. На цій зустрічі ми чітко почули від партії влади обіцянку, що профільне міністерство з питань ветеранів буде збережене! Щодо комітету- це питання зараз буде обговорюватися на підготовчій групі», - додала Геращенко.

    Раніше партія«Слуга народу» представила перелік з 23 комітетів та їхніх назв, які запропоновано залишити у Верховній Раді.

    Партія «Слуга народу» вважає «сумнівною справою» комітет Верховної Ради в справах ветеранів та осіб з інвалідністю.

    Верховна Рада депутат Ірина Геращенко партії політика Facebook
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