«Слуги народу» назвали 23 комітети, які пропонують залишити в Раді



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Підготовча група визначила перелік майбутніх парламентських комітетів

На розгляд підготовчої депутатської групи було представлено перелік з 23 комітетів і їхніх назв, які запропоновано залишити у Верховній Раді. Про це на засіданні підготовчої депутатської групи сказав обраний народний депутат від партії «Слуга народу» Руслан Стефанчук, передає УНН.

«Сьогодні ми виносимо на розгляд підготовчої підгрупи низку наших пропозицій. За результатами наших перемовин була сформована така пропозиція: щоб сьогодні перше — ми затвердили кількість і назви комітетів, які ми пропонуємо для Верховної ради.... Друге — той перелік предметів відань, які ми запропонували, взяти за основу і ще раз уважно вивірити юридичним департаментом, з тим щоб наступного разу ми могли вже затвердити і вивірений перелік предметів відань... В результаті ми прийшли до переліку: було 27 і спеціальна комісія. Зараз ми пропонуємо вийти на 23 комітети. Ми пропонуємо прибрати 5 комітетів», — сказав Стефанчук.

З його слів, запропоновані наступні назви: