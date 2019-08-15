У «Слузі народу» заявили, що комітет Ради в справах ветеранів – «сумнівна справа»



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Третьякова анонсувала створення агенції, що координуватиме надання пільг і до якої будуть входити фахівці з числа ветеранів

Для захисту інтересів ветеранів не потрібна бюрократія з комітетами чи міністерствами, депутатка від «Слуги народу»

Партія «Слуга народу» вважає «сумнівною справою» комітет Верховної Ради в справах ветеранів та осіб з інвалідністю.

На думку народної депутатки від «Слуги народу» Галини Третьякової, для захисту інтересів ветеранів не потрібна бюрократія з комітетами чи міністерствами.

Вона заявила, що державні кошти підуть на підтримку захисників України, а не на працевлаштування на державних посадах людей, «які не мають стосунку до АТО чи до фронту».

Третьякова анонсувала розробку закону про ветеранів, що буде регламентувати пільги і категорії всіх ветеранів. Крім того, вона пропонує створити агенцію, що координуватиме надання пільг і до якої будуть входити фахівці з числа ветеранів.

«У нас не буде комітетів у справах пенсіонерів, у справах інвалідів, у справах ще когось. Проте ніхто не буде забутий чи обділений», – наголосила Третьякова.

Комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю створений у жовтні 2018 року.

Загалом у парламенті існує 27 комітетів. Партія «Слуга народу» пропонує скоротити їхню кількість до 22.

У Раді можуть зникнути комітети з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; з питань промислової політики та підприємництва; з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму та комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю. Їх пропонують об’єднати з іншими комітетами.