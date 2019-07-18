У Зеленського пояснюють падіння рейтингу «сезонними коливаннями»



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Керівник штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Олександр Корнієнко: Коли рейтинг «слонячий», як у нас, то ці 2–3 % – це похибка через особливості опитування

Керівник штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив, що ніякого просідання рейтингів партії «Слуги народу» він не бачить.

«За останнім опитуванням «Рейтингу» у нас 48%», - заявив він, відповідаючи на питання, чи просідання рейтингів «Слуги народу» – це результат атаки конкурентів чи закономірний процес, до якого штаб був готовий.

На зауваження, що інші опитування показували не 48%, а менше, Корнієнко відповів, що це сезонні коливання, як коливання цін на нафту чи полуницю.

«Коли рейтинг «слонячий», як у нас, то ці 2–3 % – це похибка через особливості опитування. Я 15 років займаюся виборами і трохи це знаю. Коли починається пора відпусток у другій половині червня, ці опитування стають менш валідними, бо люди від’їжджають і соціологи можуть менше якісного «поля» зібрати. Наш рейтинг знаходиться в районі 45–48%», - підкреслив керівник штабу «Слуги народу».

При цьому він додав, що поки у штабі не бачать проблеми в проведенні виборів під час відпусток, тому що явка очікується висока як для дострокових виборів та літнього періоду.

«Те, що ми бачимо по мажоритарних кампаніях, то інтерес до виборів вищий, ніж у 2014 році. Більше людей виходить на зустрічі, долучається до агітації і так далі», - зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи «слонячий» рейтинг не розхолодить виборців «Слуги народу», Корнієнко відповів, що в останній тиждень штаб запускає мобілізацію.

«Будемо нагадувати, що треба піти проголосувати. В подібній ситуації ми були у другому турі президентських і внутрішньо до неї готові», - резюмував керівник штабу «Слуги народу».

Нагадаємо, згідно з останнім опитування Київського міжнародного інституту соціології, за «Слугу народу» готові проголосувати 52,3% опитаних, які визначилися і готові голосувати.