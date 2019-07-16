Партія Вакарчука на межі проходження до Ради – опитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Опитування проводилося з 3 до 13 липня

До першої п'ятірки увійшла партія «Сила і честь» (5,1%) натомість партія «Голос» (4,0%) опинилася на шостому місці, - соціологи

П’ятірка партій-лідерів, що проходять до Верховної Ради на виборах 21 липня – змінилася. На сьогодні подолати 5% бар'єр мають шанси п'ять-шість політичних сил. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Зазначається, що опитування проводилося з 3 до 13 липня.

За даними опитування, до першої п'ятірки увійшла партія «Сила і честь» (5,1%) натомість партія «Голос» (4,0%) опинилася на шостому місці, але з урахування похибки вибірки зберігає шанси потрапити до парламенту.

Розрахунковий рейтинг партій, серед тих, хто визначився і планує голосувати, виглядає наступним чином:

52,3% проголосували б за партію «Слуга народу»,

10,3% - за партію «Опозиційна платформа – «За життя»,

7,9% - за партію «Європейська солідарність»,

5,8% - за партію «Батьківщина»,

5,1% - за партію «Сила і честь»,

4% - за партію «Голос»,

3% - за партію «Опозиційний блок»,

2,5% - за партію «Громадянська позиція»,

2,4% - за Радикальну партію Олега Ляшка,

1,5% - за «Партію Шарія»,

1,5% - за ВО «Свобода»,

1,3% - за «Українську стратегію Гройсмана»,

за інші партії - загалом 2,4%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування громадської думки з 3 по 13 липня 2019 року серед 2004 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, проведеного з 5 по 11 липня, за партію «Слуга народу» планують голосувати 41,5% серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначилися, за партію «Опозиційна платформа - за життя» 12 ,5%, за партію «Голос» - 8,8%, за партію «Європейська Солідарність» - відповідно 8,3%, за ВО «Батьківщина» - 7,0%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 6-10 липня, партію «Слуга народу» були готові підтримати 47,0%, тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.