У «Слузі народу» назвали найважчі для себе мажоритарні округи



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Олександр Корнієнко прямує коридорами штабу партії Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Олександр Корнієнко наголосив, що стара система чинить спротив в кращих традиціях 2012 року

Керівник штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко назвав найважчі для себе мажоритарні округи. Про них він розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

«Наші кандидати перемагають на одіозних округах – це можна і щодо Олександра Куницького казати (кандидату від «Слуги народу» на 169-му окрузі протистоїть одіозний нардеп від БПП Олександр Грановський – «Главком»), і щодо Олександра Дубінського на окрузі, де йде Ігор Кононенко», - розказав Корнієнко.

Він наголосив, що стара система чинить спротив в кращих традиціях 2012 року.

«Там, де Саша Скічко – важкий округ в Черкаській області (№197), б’ється Сергій Сівохо проти Бориса Колесникова в Донецькій області (№ 49), В Одеській області серйозна боротьба – там, де Руслан Плохой (№ 142), навіть в нашому благодатному Кривому Розі (№ 32) є проблеми. В Херсоні нашим людям машину підпалили, на Хмельниччині Олексію Жмеренецькому (№190) погрожували вбивством, якщо він не зніме свою кандидатуру», - розказав керівник штабу «Слуги народу».

Як повідомлялось, по 94-му округу, де балотуються Олександр Дубінський та Ігор Кононенко, чверть кандидатів можна вважати технічними. Там п’ять кандидатів від організацій під назвою «Слуга народу», троє Дубинських і четверо Кононенків.

Нагадаємо, згідно з останнім соцопитуванням Центра ім. О. Разумкова, за «Слугу народу» готові проголосувати 41,5% опитаних. Це дає їм близько 120 місць в наступному парламенті тільки за партійними списками. Ще 199 мандатів отримають мажоритарники.