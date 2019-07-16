  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У «Слузі народу» назвали найважчі для себе мажоритарні округи

    • Розсилка
    <div class="alt">Олександр Корнієнко прямує коридорами штабу партії</div> <div></div> <p></p> - У «Слузі народу» назвали найважчі для себе мажоритарні округи
    Олександр Корнієнко прямує коридорами штабу партії

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Олександр Корнієнко наголосив, що стара система чинить спротив в кращих традиціях 2012 року

    Керівник штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко назвав найважчі для себе мажоритарні округи. Про них він розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

    «Наші кандидати перемагають на одіозних округах – це можна і щодо Олександра Куницького казати (кандидату від «Слуги народу» на 169-му окрузі протистоїть одіозний нардеп від БПП Олександр Грановський – «Главком»), і щодо Олександра Дубінського на окрузі, де йде Ігор Кононенко», - розказав Корнієнко.

    Читайте також

    Він наголосив, що стара система чинить спротив в кращих традиціях 2012 року.

    «Там, де Саша Скічко – важкий округ в Черкаській області (№197), б’ється Сергій Сівохо проти Бориса Колесникова в Донецькій області (№ 49), В Одеській області серйозна боротьба – там, де Руслан Плохой (№ 142), навіть в нашому благодатному Кривому Розі (№ 32) є проблеми. В Херсоні нашим людям машину підпалили, на Хмельниччині Олексію Жмеренецькому (№190) погрожували вбивством, якщо він не зніме свою кандидатуру», - розказав керівник штабу «Слуги народу».

    Як повідомлялось, по 94-му округу, де балотуються Олександр Дубінський та Ігор Кононенко,  чверть кандидатів можна вважати технічними. Там  п’ять кандидатів від організацій під назвою «Слуга народу», троє Дубинських і четверо Кононенків.

    Нагадаємо, згідно з  останнім соцопитуванням Центра ім. О. Разумкова, за «Слугу народу» готові проголосувати 41,5% опитаних. Це дає їм близько 120 місць в наступному парламенті тільки за партійними списками. Ще 199 мандатів отримають мажоритарники.

    Читайте також: Голова штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко: Ми б хотіли почати роботу нової Верховної Ради вже влітку
    Читайте також
    вибори Ігор Кононенко Володимир Зеленський Олександр Грановський партія Слуга народу Олександр Корнієнко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ