У Зеленського заявили, що виграли суд у кандидатки, яку виключили зі списку



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Олена Коробкова була під 31-м номером в списку президентської партії Фото: Facebook Олени Коробкової

Олена Коробкова вже не балотується на позачергових виборах в Раду

Партія «Слуга народу» виграла суд проти Олени Коробкової, яку політсила виключила з виборчого списку. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» повідомив керівник штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко.

Коробкова, яка була у списку «Слуги народу» під №31, вимагала відмінити рішення ЦВК, яким було скасовано її реєстрацію як кандидата.

«Пані Коробкова позивалась до нас у суді, щоб відновитись у списку, і партія виграла справу», - розповів Корнієнко.

Він додав, що між керівництвом партії і Коробковою була домовленість, що їй дадуть можливість «нормально вийти з ситуації». «Вона порушила досягнуту напередодні домовленість», - сказав керівник президентської партії.

Також він пояснив причину виключення її зі списку.

«Щодо неї надходила різна інформація від людей з банківської сфери, плюс журналісти багато чого розказували», - розповів Корнієнко.

Нагадаємо, 7 липня партія «Слуга народу» ухвалила рішення про виключення із партійного списку семи кандидатів у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради. Тоді зазначалось, що двоє кандидатів, серед яких була Олена Коробкова, звернулися до очільника партії з проханням виключити їх з виборчого списку партії за власним бажанням.

Проте сама Коробкова обурено заявила, що не писала ніяких заяв і рішення з’їзду незаконне. 12 липня вона подала позов в Шостий апеляційний адміністративний суд.

Олена Коробкова є виконавчим директором Національної асоціації банків України. Ця рада була утворена в 2011 році і подейкували, що за її створенням стояв тодішній голова Нацбанку Сергій Арбузов, який давно втік з України разом з оточенням Віктора Януковича.

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