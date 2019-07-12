У Зеленського закликали АЗС приєднатись до флеш-мобу зі зниження ціни на пальне



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На «приватівських» АЗС 95-й бензин коштує вже близько 28 грн.

Андрій Герус сподівається, що всі АЗС знизять ціни на пальне до рівня, який зараз є у Avias, ANP та «Укрнафти»

Представник президента в уряді Андрій Герус повідомив, що мережі АЗС Avias, ANP (група «Приват») та «Укрнафта» знизили в п’ятницю ціни на бензин та дизпаливо ще на одну гривню.

«За останні 7 днів таке зниження на цих АЗС склало вже -2 грн/літр», - написав Герус в Facebook.

При цьому представник президента сподівається, що інші АЗС також продовжувати знижувати ціни на пальне.

«На інших крупних мережах АЗС ціна бензину та дизелю поки що на 2 грн вище. Сподіваємось, інші учасники ринку приєднаються до цього чудового для автомобілістів флеш-мобу», - пише Герус.

Він нагадав, що зниження на 1 грн - це економія 1 млрд грн для українців, які купують паливо для своїх автомобілів.

Нагадаємо, 1 червня Герус наполегливо попросив учасників ринку відреагувати на зміну цінової кон’юнктури на ринку дизелю, «щоб споживачі вже найближчим часом могли відчути перевагу конкурентного ринку у вигляді обґрунтованого зниження цін».