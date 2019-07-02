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    Економіка та фінанси

    У Зеленського похвалились тим, як при новій владі знижуються ціни на бензин

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    На цій АЗС шаурма не продається, зате є смачний бургер, - зауважив Герус - У Зеленського похвалились тим, як при новій владі знижуються ціни на бензин
    На цій АЗС шаурма не продається, зате є смачний бургер, - зауважив Герус

    На одній із великих ЗЕлених мереж ціна на дизельне паливо сьогодні понизилася на 1 грн за літр, ціна бензину понизилася на 0,5 грн, - Герус

    Представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус сьогодні, 2 липня, заявив, що у Києві знизилась ціна на дизельне паливо на 1 грн за літр, а на бензин - на 0,5 грн за літр. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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    «Проїжджаючи вулицями міста Києва із приємністю відзначив, що на одній із великих ЗЕлених мереж ціна на дизельне паливо сьогодні понизилася на 1 грн за літр. Ціна бензину понизилася на 0,5 грн. На іншій ЗЕленій мережі АЗС ціна дизелю сьогодні понизилися на 0,5 грн/літр, а бензин на 1 грн/літр. Сподіваюсь, це тільки початок і ланцюгова реакція/конкуренція спричинить подальше зниження відповідних цін на усіх АЗС», - написав Герус.

    Герус вважає, що зниження ціни на пальне – «це результат відповідних консультацій та аргументованих професійних дискусії щодо важливості справедливої конкуренції на ринку нафтопродуктів, які проводилися останніми днями».

    «Від такого зниження напряму виграє близько 7 млн автомобілістів, а опосередковано - більшість українців. Таке зниження дасть економію для споживачів пального близько 1 млрд грн у місяць», - заявив представник Зеленського.

    Герус пообіцяв, що «зі свого боку будемо робити все, щоб справедлива конкуренція проявлялася і у тому, що всі працюють легально та всі платять податки». «А всілякі органи не мають влаштовувати маски-шоу чи кошмарити бізнес, що працює легально та платить чесно податки. Такий новий суспільний договір пропонується», - звернувся Герус до «всіляких органів».

    Герус не оминув увагою і шаурму.

    «Р.S. На цій АЗС шаурма не продається, зате є смачний бургер», - написав він.

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