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    Ціни на бензин у Києві та області «скачуть» від 27 грн до 31,5 грн

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    Ціни на бензин у Києві та області «скачуть» від 27 грн до 31,5 грн

    Де можна дешевше заправити автівку

    Станом на ранок четверга, 11 липня, середня ціна на бензин марки А-95 на автозаправках у Києві та області становить 29,19 грн за літр.

    Про це свідчать дані ресурсу Vseazs.com.

    На Київщині найдешевший бензин А-95 сьогодні вранці можна придбати на АЗС «Люксвен» за ціною 26,89 грн за літр.

    На АЗС Mango, БРСМ-нафта і «Мотто» літр бензину А-95 коштує 26,99 грн.

    На автозаправках Sun Oil бензин А-95 можна придбати по 27,49 грн за літр.

    На АЗС Chipo літр бензину марки А-95 пропонують по 27,79 грн.

    На АЗС «Золотий Гепард» і «Формула» літр бензину А-95 коштує 27,95 грн.

    На автозаправках UPG продають бензин марки А-95 по 28,20 грн за літр.

    Мережа АЗС «Маркет» пропонує літр бензину А-95 по 28,48 грн.

    На АЗС «Авантаж 7» бензин А-95 коштує 28,49 грн за літр.

    На АЗС ANP і «Авіас» пропонують бензин А-95 по 28,95 грн за літр.

    На АЗС АМІС бензин марки А-95 можна придбати по 28,99 грн за літр.

    На АЗС «Авіас плюс» і «Укрнафта» бензин А-95 коштує 29,00 грн за літр.

    На АЗС КЛО бензин марки А-95 продають по 29,09 грн за літр.

    На автозаправках BVS бензин марки А-95 можна придбати по 29,29 грн за літр.

    Мережа АЗС Glusco пропонує літр бензину А-95 по 29,35 грн.

    На АЗС «Народна» пропонують бензин А-95 по 29,95 грн за літр.

    На автозаправках Shell бензин марки А-95 коштує 30,79 грн за літр.

    На АЗС OKKO і WOG бензин А-95 можна придбати по 30,99 грн за літр.

    Найдорожчий бензин А-95 сьогодні пропонують на АЗС Socar - по 31,49 грн за літр.

    Джерело: Укрінформ

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