Нові правила на ринку пального. Експерт розказав, про штрафи, що загрожують АЗС-порушникам



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Куюн попередив, якщо хтось до цих пір (він нагадав, що на це давали сім місяців) не отримав ліцензії, варто зупинити свою підприємницьку діяльність, привести все до ладу, і тільки тоді почати працювати

АЗС, які торгують паливом без ліцензії, змушені будуть платити від 250 тис. до 1 млн грн штрафу - Куюн

Директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн розповів, які штрафи загрожують тім, хто працюватиме на ринку пального без ліцензії. Про це експерт розказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Куюна, АЗС-порушники за торгівлю без ліцензії змушені будуть платити від 250 тис. до 1 млн грн. «Може навіть бути і конфіскація майна», - зазначає експерт.

Він попередив, якщо хтось до цих пір (він нагадав, що на це давали сім місяців) не отримав ліцензії, варто зупинити свою підприємницьку діяльність, привести все до ладу, і тільки тоді почати працювати.

«Я не бачу у цьому якусь трагедію», - говорить директор «Консалтингової групи А-95».

Куюн зауважив, що враховуючи специфіку аграрної сфери, штрафи за відсутність ліцензії за зберігання та за відсутність обладнання відкладені до 1 січня 2020 року. «Та це не позбавляє власників інфраструктури звітувати згідно з новими формулярами», - додав експерт.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року для учасників ринку нафтопродуктів запрацювали нові правила. Уряд запровадив «Порядок ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним». Так, створюється єдиний реєстр операторів ринку, а також всі сховища мають бути обладнанні рівнемірами та витратомірами.