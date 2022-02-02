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    У житловому будинку Кропивницького стався вибух, є жертви

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    Будинок після вибуху у Кропивницькому - У житловому будинку Кропивницького стався вибух, є жертви
    Будинок після вибуху у Кропивницькому
    фото: ДСНС

    Восьмирічна дівчинка опинилась в реанімації

    У Кропивницькому у багатоквартирному будинку стався вибух. За інформацією служби з надзвичайних ситуацій, загинула одна людина, троє травмувались, з них дві дитини. Руйнувань несучих конструкцій будинку немає.

    На місці працюють 27 рятувальників та 7 автомобілів. Очільник служби з надзвичайних ситуацій Кіровоградщини Віталій Миронюк розповів, що серед травмованих є працівник аварійної газової служби. Чоловік працював у будинку під час вибуху.

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    У житловому будинку Кропивницького стався вибух, є жертви
    У житловому будинку Кропивницького стався вибух, є жертви
    У житловому будинку Кропивницького стався вибух, є жертви
    У житловому будинку Кропивницького стався вибух, є жертви

    Також посадовець розповів, що швидка допомога забрала двох дівчат. Директор дитячої обласної лікарні Василь Хорощак уточнив, що йдеться про дівчат 13 і 8 років, які отримали опіки. Молодша перебуває в реанімації у середньому степені важкості – у неї 30% опіків поверхні тіла.

    Теги: вибух ДСНС Кропивницький житло рятувальники будинок
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    У житловому будинку Кропивницького стався вибух, є жертви