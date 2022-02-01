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    На Київщині згорів будинок культури (фото, відео)

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    У приміщенні працював діловод, однак будівля, ймовірно, більше не придатна до подальшого використання та відновлення - На Київщині згорів будинок культури (фото, відео)

    У приміщенні працював діловод, однак будівля, ймовірно, більше не придатна до подальшого використання та відновлення

    фото: ДСНС

    Гасіння пожежі ускладнювалось через відсутність у селі централізованого водопостачання

    На Київщині у селі Вишгородського району згорів будинок культури. За понад дві з половиною години, доки рятувальники гасили вогонь, згоріла покрівля закладу та добряче підгоріло приміщення всередині. Про це повідомила пресслужба ДСНС Київщини.

    Як розповіли рятувальники, повідомлення про загорання будинку культури у с. Шкнева на вулиці Молодіжна надійшло 1 лютого о 05:55.

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    На Київщині згорів будинок культури (фото, відео)
    На Київщині згорів будинок культури (фото, відео)

    «Бійці 41-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іванків, 61-го Державного пожежно-рятувального поста с. Радинка та місцева пожежна охорона смт Красятичі, прибувши на місце, встановили, що горить дах на площі 100 кв. м. та частково приміщення в середині будівлі», – йдеться у повідомленні.

    Пожежу локалізовано о 08:00 та ліквідовано о 10:30. На гасінні пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.

    Водночас інформаційний портал «Моя Київщина» повідомляє, що гасіння пожежі ускладнювалось через відсутність у селі централізованого водопостачання, тому рятувальникам доводилось підвозити воду.

    Також зазначається, що у цьому самому приміщенні розташовувалась сільрада і бібліотека, однак після пожежі будівля, ймовірно, більше не придатна до подальшого використання та відновлення.

    Як раніше повідомлялося, у столиці горів склад хімікатів.

    Нагадаємо, на Буковині завалився Будинок культури.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники водопостачання будинок
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    На Київщині згорів будинок культури (фото, відео)