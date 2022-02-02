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    У Києві дві автівки пішли під землю через прорив труби (фото)

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    На порятунок машин пішло дві години - У Києві дві автівки пішли під землю через прорив труби (фото)
    На порятунок машин пішло дві години
    фото: Київська служба порятунку

    Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної події тривали близько двох годин

    На столичній Солом‘янці дві автівки пішли під землю через прорив труби. Про це повідомляє «Київська служба порятунку» у Facebook.

    Як зазначається у повідомленні, рятувальники евакуювали два автомобілі, що провалилися та застрягли у ямі від аварії на трубі.

    «2 лютого, о 07:59 год, до оперативного чергового Служби надійшло повідомлення, що на вулиці Ніжинській, 18, у Солом'янському районі міста, допомоги потребують водії легкових автомобілів», – йдеться в повідомленні.

    Відомо, що два легкових автомобілі передніми колесами провалилися та застрягли в ямі. На їхній порятунок пішло дві години.

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    У Києві дві автівки пішли під землю через прорив труби (фото)
    У Києві дві автівки пішли під землю через прорив труби (фото)
    У Києві дві автівки пішли під землю через прорив труби (фото)
    У Києві дві автівки пішли під землю через прорив труби (фото)
    У Києві дві автівки пішли під землю через прорив труби (фото)

    «Задіявши пневмоподушки та шанцеві інструменти, рятувальники відбуксирували автомобілі на безпечну ділянку дороги», – розповіли рятувальники.

    Нагадаємо, у Києві на Оболоні при в'їзді у двір багатоповерхівки провалився асфальт і утворилася велика яма.

    Як повідомлялося, раніше на Героїв Севастополя провалився асфальт і утворилася глибока яма.

    Нагадаємо, нещодавно у Києві на вулиці Сирецькій на розворотному кільці провалився асфальт. У зв’язку з цим затримувався рух тролейбусів №5.

    Теги: дороги автомобіль аварія рятувальники
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    У Києві дві автівки пішли під землю через прорив труби (фото)