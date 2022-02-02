У Києві дві автівки пішли під землю через прорив труби (фото)

На порятунок машин пішло дві години

Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної події тривали близько двох годин

На столичній Солом‘янці дві автівки пішли під землю через прорив труби. Про це повідомляє «Київська служба порятунку» у Facebook.

Як зазначається у повідомленні, рятувальники евакуювали два автомобілі, що провалилися та застрягли у ямі від аварії на трубі.

«2 лютого, о 07:59 год, до оперативного чергового Служби надійшло повідомлення, що на вулиці Ніжинській, 18, у Солом'янському районі міста, допомоги потребують водії легкових автомобілів», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що два легкових автомобілі передніми колесами провалилися та застрягли в ямі. На їхній порятунок пішло дві години.

«Задіявши пневмоподушки та шанцеві інструменти, рятувальники відбуксирували автомобілі на безпечну ділянку дороги», – розповіли рятувальники.

Нагадаємо, у Києві на Оболоні при в'їзді у двір багатоповерхівки провалився асфальт і утворилася велика яма.

Як повідомлялося, раніше на Героїв Севастополя провалився асфальт і утворилася глибока яма.

Нагадаємо, нещодавно у Києві на вулиці Сирецькій на розворотному кільці провалився асфальт. У зв’язку з цим затримувався рух тролейбусів №5.