Може виникнути пожежа: рятувальники розповіли, як безпечно опалювати житло

Холодної пори зростає кількість пожеж, на яких гинуть або травмуються люди

Українські пожежники вирішили нагадати, як правльно користуватися опаленням, адже упродовж січня на пожежах загинуло чотири людини і ще така ж кількість травмувалася.

Як повідомляють рятувальники причиною шести випадків стало необережне поводження з вогнем: необачність під час куріння, невчасно загашена свічка, невміле розпалювання багаття тощо. А ще дві пожежі, де травмувалося та загинуло по одній особі, сталося через порушення правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням.

Зважаючи на це, закарпатські рятувальники звертаються до всіх громадян із проханням бути надзвичайно обачними в поводженні з відкритим вогнем у побуті. Потрібно пам’ятати самим та навчити своїх дітей, що найменше порушення правил безпеки може призвести до найгірших наслідків...

Як безпечно користуватися електричним опаленням (джерело: ДСНС України)

Як безпечно користуватися пічним опаленням (джерело: ДСНС України)

Нагадаємо, експерти розповіли, як менше споживати електроенергії, щоб знизити суми у комунальних платіжках. Зокрема, певні кроки допоможуть скоротити споживання на 30-50 кВт/год.

Раніше повідомлялося, що українці мають право на грошове відшкодування від енергетичних компаній під час відключення електрики.

До слова, у жовтні 2021 року, коли було знижено тариф на світло для домогосподарств, що споживають до 250 кВт на годину, платіжки за комуналку «подорожчали» майже на 50%.

Нагадаємо, в Україні з’явиться єдиний сервіс для комунальних послуг.

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