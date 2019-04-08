У Житомирі контрактнику дали дев’ять років в'язниці за крадіжку військового майна



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Солдат був оператором групи імітаційного моделювання і мав доступ до комп'ютерного класу з інтерактивним комплексом, «хакер» незаконно заволодів його деталями на суму 850 тис. грн

Суд у Житомирі виніс вирок у вигляді 9 років позбавлення волі за крадіжку з військової частини деталей інтерактивного комплексу імітаційного моделювання бойових дій. Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

За даними слідства, контрактник був оператором групи імітаційного моделювання і мав доступ до комп'ютерного класу з інтерактивним комплексом.

«Обслуговуючи комплекс, «солдат-хакер» незаконно заволодів його деталями загальною вартістю 850 тис. грн. Комплектуючі крадій збував, а за отримані гроші хотів придбати «ферму» з виготовлення біткоїнів», - повідомили у військовій прокуратурі.

Суд виніс контрактнику вирок у вигляді дев’яти років позбавлення волі.

«Вироком Богунського районного суду м. Житомира 5 квітня військовослужбовця засуджено до покарання у вигляді 9 років позбавлення волі за порушення ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України. Також задоволений цивільний позов, за яким солдат-крадій має відшкодувати частину завданої матеріальної шкоди в розмірі 597 тисяч гривень», - сказано у повідомленні.

Решту збитків військові прокурори спільно зі спецполіцією повернули під час слідчих і розшукових дій. Предмети злочину на 370 тисяч гривень виявили і вилучили у підприємців у Києві та Львові.