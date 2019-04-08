ЗСУ показали, як знищили позицію бойовиків: у ворога втрати



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Окупанти вирішили відновити свої раніше знищені позиції в районі Ясинуватської розв'язки, але на них чекав «сюрприз»

Українські військові знищили ворожу позицію разом з бойовиками – у ворога серйозні втрати. Про це повідомив у Facebook офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан «Штірліц», опублікувавши відповідне відео.

За його словами, російські окупанти вирішили відновити свої раніше знищені позиції в районі Ясинуватської розв'язки для провокаційних обстрілів воїнів ОС.

«Та ані шансу наші бійці їм не дають. Під час перебування окупантів на позиціях, воїни ОС вирішили відправити чергові «плюшки» бойовикам. За даними розвідки двоє окупантів приєдналися до лав «бригади-200» (знищені на Донбасі бойовики), ще п'ятеро зализують свої рани. Позиції і укриття горіли цілу добу», – написав «Штірліц».

Раніше Анатолій Штефан уже показував, як ЗСУ знищили форпост бойовиків, який росіяни описували як «основу для оборони Донецька».

А у лютому українські бійці «феєрично» знищили ДЗОТ на Ясинуватській розв'язці.