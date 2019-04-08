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    ЗСУ показали, як знищили позицію бойовиків: у ворога втрати

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    ЗСУ показали, як знищили позицію бойовиків: у ворога втрати

    Окупанти вирішили відновити свої раніше знищені позиції в районі Ясинуватської розв'язки, але на них чекав «сюрприз»

    Українські військові знищили ворожу позицію разом з бойовиками – у ворога серйозні втрати. Про це повідомив у Facebook офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан «Штірліц», опублікувавши відповідне відео.

    За його словами, російські окупанти вирішили відновити свої раніше знищені позиції в районі Ясинуватської розв'язки для провокаційних обстрілів воїнів ОС.

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    «Та ані шансу наші бійці їм не дають. Під час перебування окупантів на позиціях, воїни ОС вирішили відправити чергові «плюшки» бойовикам. За даними розвідки двоє окупантів приєдналися до лав «бригади-200» (знищені на Донбасі бойовики), ще п'ятеро зализують свої рани. Позиції і укриття горіли цілу добу», – написав «Штірліц».

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    Раніше Анатолій Штефан уже показував, як ЗСУ знищили форпост бойовиків, який росіяни описували як «основу для оборони Донецька».

    А у лютому українські бійці «феєрично» знищили ДЗОТ на Ясинуватській розв'язці.

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